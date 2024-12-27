Сьогоднішня ціна Darwinia Commitment (KTON)

Поточна ціна Darwinia Commitment (KTON) сьогодні становить 4.34 USD з ринковою капіталізацією $ 633.04K USD. Ціна KTON до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Darwinia Commitment:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 182.40K USD

- зміна ціни Darwinia Commitment протягом дня — -6.09%

- циркуляційна пропозиція – 145.97K USD

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