Ціна Darwinia Commitment (KTON)
Поточна ціна Darwinia Commitment (KTON) сьогодні становить 4.34 USD з ринковою капіталізацією $ 633.04K USD. Ціна KTON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Darwinia Commitment:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 182.40K USD
- зміна ціни Darwinia Commitment протягом дня — -6.09%
- циркуляційна пропозиція – 145.97K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Darwinia Commitment до USD становила $ -0.281542177579657.
За останні 30 днів зміна ціни Darwinia Commitment до USD становила $ +1.2133390080.
За останні 60 днів зміна ціни Darwinia Commitment до USD становила $ +4.8883520560.
За останні 90 днів зміна ціни Darwinia Commitment до USD становила $ +2.1080466538262065.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.281542177579657
|-6.09%
|30 днів
|$ +1.2133390080
|+27.96%
|60 днів
|$ +4.8883520560
|+112.63%
|90 днів
|$ +2.1080466538262065
|+94.45%
Останній аналіз цін Darwinia Commitment: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.45%
-6.09%
-1.96%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
KTON is a derivative commitment token of RING (Darwinia Network native token), which encourages long-term involvement. RING holders can voluntarily lock RING for 3–36 months and get KTON as rewards, compensating for the liquidity loss. KTON can be staked for staking rewards and obtaining voting power to participate in the governance. Darwinia Network is a decentralized heterogeneous cross-chain bridge protocol built on Substrate, serves as critical infrastructure for interoperability across the blockchain networks. Darwinia Network focuses on decentralized cross-chain token swap, exchange, and market and enables single-chain application upgrade to cross-chain version, including Defi, Game, DEX, NFT market, and more. Its vision is to build the future Internet of Tokens.
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