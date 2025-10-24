Інформація щодо ціни Dark Cheems (TOTAKEKE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,01529702$ 0,01529702 $ 0,01529702 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,25% Зміна ціни (1 дн.) +14,24% Зміна ціни (за 7 дн.) -51,83% Зміна ціни (за 7 дн.) -51,83%

Актуальна ціна Dark Cheems (TOTAKEKE) становить --. За останні 24 години TOTAKEKE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TOTAKEKE становить $ 0,01529702, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то TOTAKEKE змінився на -0,25% за останню годину, +14,24% за 24 години та на -51,83% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Dark Cheems (TOTAKEKE)

Ринкова капіталізація $ 677,50K$ 677,50K $ 677,50K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 677,50K$ 677,50K $ 677,50K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Dark Cheems — $ 677,50K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TOTAKEKE — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 677,50K.