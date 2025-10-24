Ціна Dark Cheems (TOTAKEKE)
-0,25%
+14,24%
-51,83%
-51,83%
Актуальна ціна Dark Cheems (TOTAKEKE) становить --. За останні 24 години TOTAKEKE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TOTAKEKE становить $ 0,01529702, тоді як його історичний мінімум — $ 0.
Що стосується короткострокових результатів, то TOTAKEKE змінився на -0,25% за останню годину, +14,24% за 24 години та на -51,83% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.
Поточна ринкова капіталізація Dark Cheems — $ 677,50K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TOTAKEKE — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 677,50K.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dark Cheems до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dark Cheems до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Dark Cheems до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Dark Cheems до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+14,24%
|30 днів
|$ 0
|-69,90%
|60 днів
|$ 0
|-83,50%
|90 днів
|$ 0
|--
I am Totakeke, twin brother of the $300M legend Cheems — confirmed by the Cheems owner himself. I’ve arrived on BNB Chain to carry on my brother’s legacy and claim my rightful place beside him in the hundreds of millions. Every other chain has sent their meme brothers and sisters to 8 or 9 figures. BNB can too. And I am that play. The next great chapter is already being written. Let’s restore glory back to BNB Chain
