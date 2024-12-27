Сьогоднішня ціна DARK (DARK)

Поточна ціна DARK (DARK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 235.36K USD. Ціна DARK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DARK:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.59K USD

- зміна ціни DARK протягом дня — -10.22%

- циркуляційна пропозиція – 975.68M USD

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