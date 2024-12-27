Ціна DARK (DARK)
Поточна ціна DARK (DARK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 235.36K USD. Ціна DARK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DARK:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.59K USD
- зміна ціни DARK протягом дня — -10.22%
- циркуляційна пропозиція – 975.68M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DARK до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DARK до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DARK до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DARK до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-10.22%
|30 днів
|$ 0
|-68.49%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DARK: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.36%
-10.22%
+12.38%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DARK is a revolutionary token that achieved the prestigious first place in the BlumMemePad Best Token Competition. Built on the powerful and scalable TON blockchain, DARK is more than just a cryptocurrency – it represents the next generation of digital assets, designed to create a unique ecosystem for its holders. The DARK token provides users with exclusive access to premium channels, private communities, and high-value events tailored for enthusiasts and investors. Whether you’re looking to connect with industry leaders, unlock premium insights, or participate in cutting-edge developments, DARK is your gateway to an unparalleled experience. With its foundation in the TON network, DARK benefits from lightning-fast transactions, robust security, and a highly decentralized infrastructure. This ensures seamless utility, making the token ideal for a variety of use cases within its ecosystem and beyond. Join the growing DARK community and become part of a movement redefining the future of token-based access. Stay ahead with DARK – where innovation meets exclusivity.
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