Ціна Danzo (DANZO)
Поточна ціна Danzo (DANZO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DANZO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Danzo:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 214.77K USD
- зміна ціни Danzo протягом дня — +60.60%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Danzo до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Danzo до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Danzo до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Danzo до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+60.60%
|30 днів
|$ 0
|+63.47%
|60 днів
|$ 0
|+93.53%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Danzo: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+7.30%
+60.60%
+126.15%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DANZO is at it's core a memecoin inspired by the joke Cardano - CarDANZO The DANZO Character is a sophisticated based degenerate making fun of himself and everyone around him. DANZO brings on Cardano a different perspective for memetokens called MEMEFI. The term MEMEFI is simple: a memetoken with the core of it being a game theory platform. To realize the full potential of the token, holders must participate in its ecosystem in this special case, the DANZO ARENA together with the DANZO Casino.
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