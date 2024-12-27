Сьогоднішня ціна daCat (DACAT)

Поточна ціна daCat (DACAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 898.62K USD. Ціна DACAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності daCat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 626.00 USD

- зміна ціни daCat протягом дня — +1.77%

- циркуляційна пропозиція – 403.09T USD

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