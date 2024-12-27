Ціна daCat (DACAT)
Поточна ціна daCat (DACAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 898.62K USD. Ціна DACAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності daCat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 626.00 USD
- зміна ціни daCat протягом дня — +1.77%
- циркуляційна пропозиція – 403.09T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни daCat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни daCat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни daCat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни daCat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.77%
|30 днів
|$ 0
|-25.76%
|60 днів
|$ 0
|-24.92%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін daCat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.22%
+1.77%
+26.69%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
In the whimsical world of Cryptocurrency, a land where digital dreams blend with reality, there roamed a cat with a swagger unlike any other. This wasn't just any cat; this was daCat, known far and wide for his funky fur patterns that shimmered in hues of electric blue and vibrant pink, and a sense of humor that could make even the most annoying troll chuckle. daCat wasn't just a cat - he was a legend, a symbol of joy and the spirited heart of the community. daCat Token was no ordinary crypto token. It was a digital currency imbued with the essence of community. Each token bore the image of daCat, striking a pose with his signature funky flair. As daCat Token began to circulate, it brought a new wave of fun and funkiness to the world of cryptocurrency. It wasn't just a token; it was a reminder that in the world of digital currencies, there's always room for a little laughter and a lot of funk. And at the center of it all was daCat, the funky and funny feline, pawing his way into the hearts of crypto enthusiasts everywhere.
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