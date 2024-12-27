Сьогоднішня ціна Daboo (DABOO)

Поточна ціна Daboo (DABOO) сьогодні становить 0.00128108 USD з ринковою капіталізацією $ 1.27M USD. Ціна DABOO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Daboo:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 369.38K USD

- зміна ціни Daboo протягом дня — -11.65%

- циркуляційна пропозиція – 978.42M USD

Отримуйте оновлення цін DABOO до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни DABOO.