Ціна Daboo (DABOO)
Поточна ціна Daboo (DABOO) сьогодні становить 0.00128108 USD з ринковою капіталізацією $ 1.27M USD. Ціна DABOO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Daboo:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 369.38K USD
- зміна ціни Daboo протягом дня — -11.65%
- циркуляційна пропозиція – 978.42M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Daboo до USD становила $ -0.000168940239333542.
За останні 30 днів зміна ціни Daboo до USD становила $ +0.0126843976.
За останні 60 днів зміна ціни Daboo до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Daboo до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000168940239333542
|-11.65%
|30 днів
|$ +0.0126843976
|+990.13%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Daboo: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-8.10%
-11.65%
+120.81%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
To honor the incredible bravery of Daboo, a heartfelt movement has been created to keep his memory alive The initiative celebrates Daboo's unwavering loyalty and courage while promoting causes that align with his heroic spirit, such aS animal rescue efforts, shelter funding, and pet safety awareness Through storytelling, Daboo's legacy serves as a reminder of the selfless love that animals offer to humans. By sharing his story and supporting these meaningful causes, the memory of Daboo continues to inspire kindness and compassion, ensuring his heroic act is never forgotten No Rug Pulls, No Get Rich Scams. Just Pure love for the meme coins!
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