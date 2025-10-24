Інформація щодо ціни CTOC (CTOC) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,0364277 $ 0,0364277 $ 0,0364277 Мін. за 24 год $ 0,03796295 $ 0,03796295 $ 0,03796295 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,0364277$ 0,0364277 $ 0,0364277 Макс. за 24 год $ 0,03796295$ 0,03796295 $ 0,03796295 Рекордний максимум $ 0,154429$ 0,154429 $ 0,154429 Найнижча ціна $ 0,00791853$ 0,00791853 $ 0,00791853 Зміна ціни (за 1 год) -0,59% Зміна ціни (1 дн.) -3,92% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,42% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,42%

Актуальна ціна CTOC (CTOC) становить $0,03644493. За останні 24 години CTOC торгувався між мінімумом у $ 0,0364277 і максимумом у $ 0,03796295, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CTOC становить $ 0,154429, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00791853.

Що стосується короткострокових результатів, то CTOC змінився на -0,59% за останню годину, -3,92% за 24 години та на -2,42% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо CTOC (CTOC)

Ринкова капіталізація $ 2,20M$ 2,20M $ 2,20M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 182,22M$ 182,22M $ 182,22M Циркуляційне постачання 60,50M 60,50M 60,50M Загальна пропозиція 5 000 000 000,0 5 000 000 000,0 5 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація CTOC — $ 2,20M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CTOC — 60,50M, зі загальною пропозицією 5000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 182,22M.