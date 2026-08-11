Сьогоднішня ціна Crypto winter

Поточна ціна Crypto winter (CRYPTO WINTER) сьогодні становить $ 0, зі зміною 4,94% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CRYPTO WINTER до USD становить $ 0 за CRYPTO WINTER.

Crypto winter наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 27 265, з циркуляційною пропозицією у 1,00B CRYPTO WINTER. Протягом останніх 24 годин CRYPTO WINTER торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00474586, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CRYPTO WINTER змінився на +0,60% за останню годину та на -6,12% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Crypto winter (CRYPTO WINTER)

Ринкова капіталізація $ 27,27K$ 27,27K $ 27,27K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 27,27K$ 27,27K $ 27,27K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Crypto winter — $ 27,27K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CRYPTO WINTER — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 27,27K.