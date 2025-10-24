Інформація щодо ціни Cryowar (CWAR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,0012808 $ 0,0012808 $ 0,0012808 Мін. за 24 год $ 0,00131733 $ 0,00131733 $ 0,00131733 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,0012808$ 0,0012808 $ 0,0012808 Макс. за 24 год $ 0,00131733$ 0,00131733 $ 0,00131733 Рекордний максимум $ 6,29$ 6,29 $ 6,29 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,02% Зміна ціни (1 дн.) -0,69% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,66% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,66%

Актуальна ціна Cryowar (CWAR) становить $0,00130711. За останні 24 години CWAR торгувався між мінімумом у $ 0,0012808 і максимумом у $ 0,00131733, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CWAR становить $ 6,29, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то CWAR змінився на -0,02% за останню годину, -0,69% за 24 години та на -0,66% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Cryowar (CWAR)

Ринкова капіталізація $ 393,91K$ 393,91K $ 393,91K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,31M$ 1,31M $ 1,31M Циркуляційне постачання 301,36M 301,36M 301,36M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Cryowar — $ 393,91K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CWAR — 301,36M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,31M.