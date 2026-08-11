Скільки коштує Crust Network зараз?

Crust Network зараз торгуються по ціні ₴0.4444523274802456864000, з рухом ціни -1.54% за останні 24 години. Ця актуальна ціна дає уявлення про реальну ринкову активність та настрій інвесторів.

Чи зростатиме чи зменшуватиметься CRU сьогодні?

CRU продемонстрував зміну ціни за останні 24 години, що відображає реакцію ринку на останні новини, обсяг торгів та події в екосистемі Storage,Polkadot Ecosystem,Ethereum Ecosystem,DePIN,DWF Labs Portfolio,Data Availability.

Наскільки популярний Crust Network сьогодні?

Токен зареєстрував обсяг торгів за 24 години в розмірі ₴--, що свідчить про те, скільки трейдерів активно купують або продають CRU.

Що відрізняє Crust Network від інших криптоактивів?

Як частина категорії Storage,Polkadot Ecosystem,Ethereum Ecosystem,DePIN,DWF Labs Portfolio,Data Availability та створений на мережі --, CRU пропонує конкретне призначення та роль в своїй екосистемі, яке може включати платежі, стекінг, управління або специфічні випадки використання.

Скільки CRU існує на ринку?

Сьогодні в обігу знаходиться 26716087.0 токенів, що допомагає визначити дефіцит токенів та загальну ринкову вартість.

Яка максимальна та мінімальна ціна Crust Network за всю історію?

Найвища зафіксована ціна токена (ATH) становить ₴7901.2649954583424000, а найнижча точка (ATL) — ₴0.3393400236210593792000, що надає важливий контекст для довгострокових інвесторів, які оцінюють цінові цикли.