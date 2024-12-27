Ціна CrossWallet (CWT)
Поточна ціна CrossWallet (CWT) сьогодні становить 0.00210896 USD з ринковою капіталізацією $ 263.62K USD. Ціна CWT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CrossWallet:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 111.81 USD
- зміна ціни CrossWallet протягом дня — +0.95%
- циркуляційна пропозиція – 125.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CrossWallet до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CrossWallet до USD становила $ -0.0005173656.
За останні 60 днів зміна ціни CrossWallet до USD становила $ -0.0006083832.
За останні 90 днів зміна ціни CrossWallet до USD становила $ -0.001182685644399269.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.95%
|30 днів
|$ -0.0005173656
|-24.53%
|60 днів
|$ -0.0006083832
|-28.84%
|90 днів
|$ -0.001182685644399269
|-35.92%
Останній аналіз цін CrossWallet: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.22%
+0.95%
+5.94%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
As a crypto enthusiast, you hold several assets in multiple wallets across different blockchains. With CrossWallet, you will only need one wallet to navigate the ever growing number of assets and networks. Swap assets between all available networks with a single button. Whether arbitrage trading or moving funds to access another network’s features, CrossWallet’s bridge enables you to seize these opportunities with maximum efficiency, convenience, and speed. With CrossWallet’s Binance Smart Chain and Ethereum aggregators, you can monitor price and liquidity on both networks simultaneously to identify any arbitrage opportunities –– and profit before everyone else.
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