Сьогоднішня ціна CrossWallet (CWT)

Поточна ціна CrossWallet (CWT) сьогодні становить 0.00210896 USD з ринковою капіталізацією $ 263.62K USD. Ціна CWT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CrossWallet:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 111.81 USD

- зміна ціни CrossWallet протягом дня — +0.95%

- циркуляційна пропозиція – 125.00M USD

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