Актуальна ціна Cronos Legends сьогодні становить 107,81 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни CLG до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни CLG на MEXC вже зараз.

Ціна Cronos Legends (CLG)

$107,85
+3,10%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
Графік ціни Cronos Legends (CLG) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:44:23 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Cronos Legends (CLG) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 104,03
Мін. за 24 год
$ 109,63
Макс. за 24 год

$ 104,03
$ 109,63
$ 474,6
$ 52,75
-1,41%

+3,24%

+41,55%

+41,55%

Актуальна ціна Cronos Legends (CLG) становить $107,81. За останні 24 години CLG торгувався між мінімумом у $ 104,03 і максимумом у $ 109,63, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CLG становить $ 474,6, тоді як його історичний мінімум — $ 52,75.

Що стосується короткострокових результатів, то CLG змінився на -1,41% за останню годину, +3,24% за 24 години та на +41,55% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Cronos Legends (CLG)

$ 35,63K
--
$ 51,55K
330,38
477,9525
Поточна ринкова капіталізація Cronos Legends — $ 35,63K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CLG — 330,38, зі загальною пропозицією 477.9525. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 51,55K.

Історія ціни Cronos Legends (CLG) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cronos Legends до USD становила $ +3,39.
За останні 30 днів зміна ціни Cronos Legends до USD становила $ -43,1439664120.
За останні 60 днів зміна ціни Cronos Legends до USD становила $ -50,5382122910.
За останні 90 днів зміна ціни Cronos Legends до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +3,39+3,24%
30 днів$ -43,1439664120-40,01%
60 днів$ -50,5382122910-46,87%
90 днів$ 0--

Що таке Cronos Legends (CLG)

Cronos Legends ($CLG) is a community-driven Web3 project on the Cronos chain, combining storytelling, NFTs, and interactive gameplay. At the heart of the Cronos Legends ecosystem lies $CLG, the native token that powers all core features — from accessing exclusive NFT collections to earning rewards in competitive battlegrounds.

Cronos Legends centers around three main factions — the Cronos Guardians, the Chaos Horde, and the mystical Trinari — each with its own lore, characters, and collectible NFT sets. $CLG is the lifeblood of this world, enabling players to engage, stake, and shape the evolving narrative through community decisions.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Cronos Legends (CLG)

Прогноз ціни Cronos Legends (USD)

Скільки коштуватиме Cronos Legends (CLG) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Cronos Legends (CLG) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Cronos Legends.

Перегляньте прогноз ціни Cronos Legends вже зараз!

CLG до місцевих валют

Токеноміка Cronos Legends (CLG)

Розуміння токеноміки Cronos Legends (CLG) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена CLG зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Cronos Legends (CLG)

Скільки сьогодні коштує Cronos Legends (CLG)?
Актуальна ціна CLG у USD становить 107,81 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна CLG до USD?
Поточна ціна CLG до USD — $ 107,81. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Cronos Legends?
Ринкова капіталізація CLG — $ 35,63K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція CLG?
Циркуляційна пропозиція CLG — 330,38 USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) CLG?
CLG досяг історичної максимальної ціни у 474,6 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) CLG?
Історична мінімальна ціна CLG становила 52,75 USD.
Який обсяг торгівлі CLG?
Актуальний обсяг торгівлі CLG за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна CLG цього року?
CLG може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни CLG для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.