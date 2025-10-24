Інформація щодо ціни Cronos Legends (CLG) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 104,03 $ 104,03 $ 104,03 Мін. за 24 год $ 109,63 $ 109,63 $ 109,63 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 104,03$ 104,03 $ 104,03 Макс. за 24 год $ 109,63$ 109,63 $ 109,63 Рекордний максимум $ 474,6$ 474,6 $ 474,6 Найнижча ціна $ 52,75$ 52,75 $ 52,75 Зміна ціни (за 1 год) -1,41% Зміна ціни (1 дн.) +3,24% Зміна ціни (за 7 дн.) +41,55% Зміна ціни (за 7 дн.) +41,55%

Актуальна ціна Cronos Legends (CLG) становить $107,81. За останні 24 години CLG торгувався між мінімумом у $ 104,03 і максимумом у $ 109,63, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CLG становить $ 474,6, тоді як його історичний мінімум — $ 52,75.

Що стосується короткострокових результатів, то CLG змінився на -1,41% за останню годину, +3,24% за 24 години та на +41,55% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Cronos Legends (CLG)

Ринкова капіталізація $ 35,63K$ 35,63K $ 35,63K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 51,55K$ 51,55K $ 51,55K Циркуляційне постачання 330,38 330,38 330,38 Загальна пропозиція 477,9525 477,9525 477,9525

Поточна ринкова капіталізація Cronos Legends — $ 35,63K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CLG — 330,38, зі загальною пропозицією 477.9525. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 51,55K.