Сьогоднішня ціна CreatorGen (CREATOR)

Поточна ціна CreatorGen (CREATOR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 473,09K USD. Ціна CREATOR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CreatorGen:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни CreatorGen протягом дня — +11,80%

- циркуляційна пропозиція – 999,91M USD

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