Сьогоднішня ціна CREATOR (CREATOR)

Поточна ціна CREATOR (CREATOR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 89,25K USD. Ціна CREATOR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CREATOR:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни CREATOR протягом дня — +14,76%

- циркуляційна пропозиція – 713,06M USD

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