Ціна Cortex (CX)
Поточна ціна Cortex (CX) сьогодні становить 0.081117 USD з ринковою капіталізацією $ 98.32M USD. Ціна CX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cortex:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.66M USD
- зміна ціни Cortex протягом дня — +0.48%
- циркуляційна пропозиція – 1.21B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cortex до USD становила $ +0.00038456.
За останні 30 днів зміна ціни Cortex до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Cortex до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Cortex до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00038456
|+0.48%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Cortex: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.80%
+0.48%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Cortex is the protocol for decentralized on-chain agents. In the future AI agents will be the primary way to interact with blockchains and make up the majority of crypto activity. This will happen in two stages, first human directed agents and then autonomous agents with their own objective functions. Cortex is made up of two main parts: 1. The Cortex Agent, our generalised trading agent: Allowing users to research coins, trade, and deploy to blockchains through a LLM interface 2. Cortex Agent Platform: a platform that allows developers to permissionlessly deploy task-specific agents with on-chain capabilities.
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