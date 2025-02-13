Сьогоднішня ціна Cortex (CX)

Поточна ціна Cortex (CX) сьогодні становить 0.081117 USD з ринковою капіталізацією $ 98.32M USD. Ціна CX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cortex:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.66M USD

- зміна ціни Cortex протягом дня — +0.48%

- циркуляційна пропозиція – 1.21B USD

Отримуйте оновлення цін CX до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CX.