Токеноміка Cortex (CX) Дізнайтеся ключову інформацію про Cortex (CX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Cortex (CX) Cortex is the protocol for decentralized on-chain agents. In the future AI agents will be the primary way to interact with blockchains and make up the majority of crypto activity. This will happen in two stages, first human directed agents and then autonomous agents with their own objective functions. Cortex is made up of two main parts: The Cortex Agent, our generalised trading agent: Allowing users to research coins, trade, and deploy to blockchains through a LLM interface Cortex Agent Platform: a platform that allows developers to permissionlessly deploy task-specific agents with on-chain capabilities. Офіційний вебсайт: https://cortexprotocol.com/ Купити CX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Cortex (CX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Cortex (CX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 21,22M $ 21,22M $ 21,22M Загальна пропозиція: $ 1,65B $ 1,65B $ 1,65B Циркуляційна пропозиція: $ 1,21B $ 1,21B $ 1,21B FDV (повністю розведена вартість): $ 28,88M $ 28,88M $ 28,88M Історичний максимум: $ 0,085724 $ 0,085724 $ 0,085724 Історичний мінімум: $ 0,01071927 $ 0,01071927 $ 0,01071927 Поточна ціна: $ 0,01755766 $ 0,01755766 $ 0,01755766 Дізнайтеся більше про ціну Cortex (CX)

Токеноміка Cortex (CX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Cortex (CX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CX, досліджуйте ціну токена CX в реальному часі!

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