Сьогоднішня ціна Corite (CO)

Поточна ціна Corite (CO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 135.94K USD. Ціна CO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Corite:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 251.67 USD

- зміна ціни Corite протягом дня — -0.93%

- циркуляційна пропозиція – 219.37M USD

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