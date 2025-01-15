Сьогоднішня ціна Cora (CORA)

Поточна ціна Cora (CORA) сьогодні становить 0.00112951 USD з ринковою капіталізацією $ 947.67K USD. Ціна CORA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cora:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 35.34K USD

- зміна ціни Cora протягом дня — +29.62%

- циркуляційна пропозиція – 881.43M USD

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