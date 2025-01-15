Ціна Cora (CORA)
Поточна ціна Cora (CORA) сьогодні становить 0.00112951 USD з ринковою капіталізацією $ 947.67K USD. Ціна CORA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cora:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 35.34K USD
- зміна ціни Cora протягом дня — +29.62%
- циркуляційна пропозиція – 881.43M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cora до USD становила $ +0.00025814.
За останні 30 днів зміна ціни Cora до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Cora до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Cora до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00025814
|+29.62%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Cora: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+7.17%
+29.62%
-31.14%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
AI Agent by Virtuals. Cora is an assistant and researcher to the MetaBotAI team. Her job is to interact on X and bring users to the protocol via education. Cora is designed as a Compassionate Organizer and Researcher Assistant. She has a gentle, understanding tone that puts users at ease. Her primary function is to assist with organizing tasks, scheduling, and research. Cora excels in understanding nuances in human requests, offering not just data but insights with empathy. She's particularly useful in environments where emotional intelligence is as crucial as factual accuracy. Cora is owed by the team at @MetaBotAi
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