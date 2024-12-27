Сьогоднішня ціна Cope (COPE)

Поточна ціна Cope (COPE) сьогодні становить 0.01734973 USD з ринковою капіталізацією $ 336.09K USD. Ціна COPE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cope:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.50K USD

- зміна ціни Cope протягом дня — +2.66%

- циркуляційна пропозиція – 19.36M USD

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