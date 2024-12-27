Ціна Cope (COPE)
Поточна ціна Cope (COPE) сьогодні становить 0.01734973 USD з ринковою капіталізацією $ 336.09K USD. Ціна COPE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cope:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.50K USD
- зміна ціни Cope протягом дня — +2.66%
- циркуляційна пропозиція – 19.36M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cope до USD становила $ +0.00045035.
За останні 30 днів зміна ціни Cope до USD становила $ -0.0109064323.
За останні 60 днів зміна ціни Cope до USD становила $ +0.0139264686.
За останні 90 днів зміна ціни Cope до USD становила $ +0.00803338768424937.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00045035
|+2.66%
|30 днів
|$ -0.0109064323
|-62.86%
|60 днів
|$ +0.0139264686
|+80.27%
|90 днів
|$ +0.00803338768424937
|+86.23%
Останній аналіз цін Cope: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.25%
+2.66%
-3.87%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
COPE is a project that has two phases. Phase 1 of COPE involves seeking to ascertain and evaluate trader weaknesses and failings retrospectively based on trader calls made about crypto markets and provide reporting on this for self analysis. Top Call Makers are evaluated based on their call accuracy which along with other parameters results in a COPE score given to them. The top 100 Call Makers are embraced within a COPE index ranking them by their COPE score. Once a consistent list of the top 100 has been generated with the monthly 'reformation' kicking out, introducing new Top Call Makers into the index it provides a narrative for a new type of investment product based on top trader calls as measured using a reliable and accurate mechanism, which leads to phase 2.
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