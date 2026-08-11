CONX (Culture = Connect) — це мейннет культурної фінтех-платформи нового покоління, що об’єднує Web2 і Web3, поєднуючи культуру, фінанси та технології в один надійний цифровий екосистему. Розроблений для ери штучного інтелекту та токенізованих активів, CONX інтегрує реальні світові активи (RWA), сецюріті-токени (STO), контент, створений за допомогою ШІ (AIGC), та інтелектуальну власність (IP) у рамках архітектури, готової до дотримання нормативних вимог, що дає можливість установам, творцям і інвесторам безпечно брати участь у цифровій економіці. Завдяки платформі CONX Pulse користувачі можуть прозоро видавати, токенізувати та торгувати реальними світовими активами на блокчейні, тоді як Vault, Origin, Nest і Arena забезпечують комплексну інфраструктуру для управління цифровими активами, реєстрації IP, створення за допомогою ШІ та економіки, заснованої на творцях. Побудований на основі довіри, взаємопов’язаності та регуляторної співпраці, CONX поєднує TradFi і DeFi, забезпечуючи безперешкодне переміщення капіталу через кордони та галузі. Від контенту до капіталу — CONX поєднує кожну форму цінності. CONX Vault Безпечний гаманець для цифрових активів та рішення для їхнього управління, що дозволяє користувачам безпечно зберігати й організовувати свої активи в екосистемі CONX. Створений на базі передової інфраструктури безпеки, Vault підтримує надійне зберігання, переказ та відстеження багатьох типів активів, зокрема реальних світових активів (RWA), невзаємозамінних токенів (NFT) і цифрових токенів, забезпечуючи безпеку та прозорість усіх операцій. CONX Origin Платформа для реєстрації та токенізації власності (IP), що дає можливість творцям створювати, керувати та використовувати свою інтелектуальну власність на блокчейні. Origin забезпечує єдину рамку для реєстрації, перевірки та відстеження вартості IP, дозволяючи творцям прозоро керувати правами власності та доходами, одночасно зберігаючи повний контроль над своїми цифровими правами. CONX Nest Креативна платформа, що працює на базі ШІ, призначена для підтримки другорядних творців і цифрових художників. Nest інтегрує та поєднує широкий спектр інструментів ШІ та творчих ресурсів, даючи користувачам змогу створювати, удосконалювати й розширювати свої роботи в цифрові активи на основі IP, таким чином сприяючи постійним інноваціям у екосистемі CONX. CONX Arena Платформа для творчих конкурсів, де творці з різних галузей можуть презентувати, оцінювати та розвивати свої ідеї й роботи. Завдяки структурованим процесам огляду та визнання, Arena сприяє творчому вишуканню й зміцнює спільнотну взаємодію в рамках креативної економіки CONX. CONX Pulse Основна платформа для випуску та розповсюдження реальних світових активів (RWA), розроблена для забезпечення довіри, прозорості й взаємопов’язаності. Pulse дозволяє користувачам видавати, обмінюватися та керувати токенізованими реальними світовими активами на блокчейні, формуючи ключову основу для відкритої та відповідної нормативним вимогам цифрової фінансової інфраструктури.

Яка зараз актуальна ціна CONX?

CONX коштує ₴0.1774560265881952304000, що свідчить про зміну ціни на 0.99% за останні 24 години.

Яка обсяг торгів сьогодні видно?

Загалом на основних біржах було обміняно ₴--, що підтверджує активну участь на ринку та постійну ліквідність.

Наскільки ліквідний ринок CONX?

Оцінка ліквідності --/100 відображає, наскільки глибокими є книги замовлень, наскільки ефективно можуть виконуватися великі замовлення та які вузькі спреди на основних торгових парах.

Що показує денній діапазон торгів?

Зміна ціни між ₴0.1748247238460704784000 і ₴0.1827953233081448528000 підкреслює поточний рівень волатильності та внутрішньоденний імпульс.

Який зараз рейтинг CONX на ринку?

Наразі він займає #1718 місце, підтримуючись ринковою капіталізацією ₴178538563.04798293616000.

Яку роль відіграє пропозиція у стабільності ціни?

Обігова кількість токенів 1005844332.830507 безпосередньо впливає на поведінку ціни, особливо в періоди підвищеного попиту або дефіциту.

Які фактори впливають на профіль ліквідності CONX?

Ліквідність залежить від активності маркет-мейкерів, різноманітності торгових пар, глибини бірж та участі екосистеми мережі --.