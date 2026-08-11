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Поточна ціна CONX сьогодні становить 0,00402619 USD. Ринкова капіталізація CONX становить 4 050 751 USD. Відстежуйте оновлення цін CONX до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна CONX сьогодні становить 0,00402619 USD. Ринкова капіталізація CONX становить 4 050 751 USD. Відстежуйте оновлення цін CONX до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про CONX

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Ціна CONX (CONX)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 CONX до USD:

$0,00411681
$0,00411681$0,00411681
+0,01%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни CONX (CONX) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:59:58 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна CONX

Поточна ціна CONX (CONX) сьогодні становить $ 0,00402619, зі зміною 0,99% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CONX до USD становить $ 0,00402619 за CONX.

CONX наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 4 050 751, з циркуляційною пропозицією у 1,01B CONX. Протягом останніх 24 годин CONX торгувався між $ 0,00396649 (мінімум) та $ 0,00414733 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,4, тоді як історичний мінімум — $ 0,00383793.

У короткостроковій динаміці CONX змінився на -0,51% за останню годину та на +2,25% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 26,89K.

Ринкова інформація щодо CONX (CONX)

$ 4,05M
$ 4,05M$ 4,05M

$ 26,89K
$ 26,89K$ 26,89K

$ 8,05M
$ 8,05M$ 8,05M

1,01B
1,01B 1,01B

1 999 879 778,1998
1 999 879 778,1998 1 999 879 778,1998

Поточна ринкова капіталізація CONX — $ 4,05M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 26,89K. Циркуляційна пропозиція CONX — 1,01B, зі загальною пропозицією 1999879778.1998. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 8,05M.

Історія ціни CONX у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00396649
$ 0,00396649$ 0,00396649
Мін. за 24 год
$ 0,00414733
$ 0,00414733$ 0,00414733
Макс. за 24 год

$ 0,00396649
$ 0,00396649$ 0,00396649

$ 0,00414733
$ 0,00414733$ 0,00414733

$ 1,4
$ 1,4$ 1,4

$ 0,00383793
$ 0,00383793$ 0,00383793

-0,51%

+0,99%

+2,25%

+2,25%

Історія ціни CONX (CONX) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CONX до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CONX до USD становила $ -0,0009140949.
За останні 60 днів зміна ціни CONX до USD становила $ -0,0017066890.
За останні 90 днів зміна ціни CONX до USD становила $ -0,000000000741402325.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+0,99%
30 днів$ -0,0009140949-22,70%
60 днів$ -0,0017066890-42,38%
90 днів$ -0,000000000741402325-0,00%

Прогноз ціни CONX

Прогноз ціни CONX (CONX) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна CONX у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни CONX (CONX) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна CONX потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне CONX у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни CONX на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни CONX.

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Ресурс CONX (CONX)

Офіційний вебсайт

Категорія :

AppchainsGaming (GameFi)Gaming Blockchains

Про CONX

CONX (Culture = Connect) — це мейннет культурної фінтех-платформи нового покоління, що об’єднує Web2 і Web3, поєднуючи культуру, фінанси та технології в один надійний цифровий екосистему. Розроблений для ери штучного інтелекту та токенізованих активів, CONX інтегрує реальні світові активи (RWA), сецюріті-токени (STO), контент, створений за допомогою ШІ (AIGC), та інтелектуальну власність (IP) у рамках архітектури, готової до дотримання нормативних вимог, що дає можливість установам, творцям і інвесторам безпечно брати участь у цифровій економіці. Завдяки платформі CONX Pulse користувачі можуть прозоро видавати, токенізувати та торгувати реальними світовими активами на блокчейні, тоді як Vault, Origin, Nest і Arena забезпечують комплексну інфраструктуру для управління цифровими активами, реєстрації IP, створення за допомогою ШІ та економіки, заснованої на творцях. Побудований на основі довіри, взаємопов’язаності та регуляторної співпраці, CONX поєднує TradFi і DeFi, забезпечуючи безперешкодне переміщення капіталу через кордони та галузі. Від контенту до капіталу — CONX поєднує кожну форму цінності. CONX Vault Безпечний гаманець для цифрових активів та рішення для їхнього управління, що дозволяє користувачам безпечно зберігати й організовувати свої активи в екосистемі CONX. Створений на базі передової інфраструктури безпеки, Vault підтримує надійне зберігання, переказ та відстеження багатьох типів активів, зокрема реальних світових активів (RWA), невзаємозамінних токенів (NFT) і цифрових токенів, забезпечуючи безпеку та прозорість усіх операцій. CONX Origin Платформа для реєстрації та токенізації власності (IP), що дає можливість творцям створювати, керувати та використовувати свою інтелектуальну власність на блокчейні. Origin забезпечує єдину рамку для реєстрації, перевірки та відстеження вартості IP, дозволяючи творцям прозоро керувати правами власності та доходами, одночасно зберігаючи повний контроль над своїми цифровими правами. CONX Nest Креативна платформа, що працює на базі ШІ, призначена для підтримки другорядних творців і цифрових художників. Nest інтегрує та поєднує широкий спектр інструментів ШІ та творчих ресурсів, даючи користувачам змогу створювати, удосконалювати й розширювати свої роботи в цифрові активи на основі IP, таким чином сприяючи постійним інноваціям у екосистемі CONX. CONX Arena Платформа для творчих конкурсів, де творці з різних галузей можуть презентувати, оцінювати та розвивати свої ідеї й роботи. Завдяки структурованим процесам огляду та визнання, Arena сприяє творчому вишуканню й зміцнює спільнотну взаємодію в рамках креативної економіки CONX. CONX Pulse Основна платформа для випуску та розповсюдження реальних світових активів (RWA), розроблена для забезпечення довіри, прозорості й взаємопов’язаності. Pulse дозволяє користувачам видавати, обмінюватися та керувати токенізованими реальними світовими активами на блокчейні, формуючи ключову основу для відкритої та відповідної нормативним вимогам цифрової фінансової інфраструктури.

Яка зараз актуальна ціна CONX?

CONX коштує ₴0.1774560265881952304000, що свідчить про зміну ціни на 0.99% за останні 24 години.

Яка обсяг торгів сьогодні видно?

Загалом на основних біржах було обміняно ₴--, що підтверджує активну участь на ринку та постійну ліквідність.

Наскільки ліквідний ринок CONX?

Оцінка ліквідності --/100 відображає, наскільки глибокими є книги замовлень, наскільки ефективно можуть виконуватися великі замовлення та які вузькі спреди на основних торгових парах.

Що показує денній діапазон торгів?

Зміна ціни між ₴0.1748247238460704784000 і ₴0.1827953233081448528000 підкреслює поточний рівень волатильності та внутрішньоденний імпульс.

Який зараз рейтинг CONX на ринку?

Наразі він займає #1718 місце, підтримуючись ринковою капіталізацією ₴178538563.04798293616000.

Яку роль відіграє пропозиція у стабільності ціни?

Обігова кількість токенів 1005844332.830507 безпосередньо впливає на поведінку ціни, особливо в періоди підвищеного попиту або дефіциту.

Які фактори впливають на профіль ліквідності CONX?

Ліквідність залежить від активності маркет-мейкерів, різноманітності торгових пар, глибини бірж та участі екосистеми мережі --.

Люди також запитують: Інші запитання про CONX

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:59:58 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для CONX (CONX)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про CONX

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-12,37%

ZKcandy

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Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

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+962,28%

TradingRazor

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BluWhale AI

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$0,026089
$0,026089$0,026089

+75,12%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$3,2931
$3,2931$3,2931

+82,83%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

$0,002142
$0,002142$0,002142

+20,47%

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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