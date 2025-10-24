Інформація щодо ціни Concilium (CONCILIUM) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 3,67 $ 3,67 $ 3,67 Мін. за 24 год $ 3,91 $ 3,91 $ 3,91 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 3,67$ 3,67 $ 3,67 Макс. за 24 год $ 3,91$ 3,91 $ 3,91 Рекордний максимум $ 5,57$ 5,57 $ 5,57 Найнижча ціна $ 1,16$ 1,16 $ 1,16 Зміна ціни (за 1 год) -0,02% Зміна ціни (1 дн.) +4,61% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,21% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,21%

Актуальна ціна Concilium (CONCILIUM) становить $3,86. За останні 24 години CONCILIUM торгувався між мінімумом у $ 3,67 і максимумом у $ 3,91, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CONCILIUM становить $ 5,57, тоді як його історичний мінімум — $ 1,16.

Що стосується короткострокових результатів, то CONCILIUM змінився на -0,02% за останню годину, +4,61% за 24 години та на -6,21% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Concilium (CONCILIUM)

Ринкова капіталізація $ 18,79M$ 18,79M $ 18,79M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 19,27M$ 19,27M $ 19,27M Циркуляційне постачання 4,88M 4,88M 4,88M Загальна пропозиція 4 999 999,999999373 4 999 999,999999373 4 999 999,999999373

Поточна ринкова капіталізація Concilium — $ 18,79M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CONCILIUM — 4,88M, зі загальною пропозицією 4999999.999999373. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 19,27M.