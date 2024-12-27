Сьогоднішня ціна Comtech Gold (CGO)

Поточна ціна Comtech Gold (CGO) сьогодні становить 84.3 USD з ринковою капіталізацією $ 11.13M USD. Ціна CGO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Comtech Gold:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 332.88K USD

- зміна ціни Comtech Gold протягом дня — +0.07%

- циркуляційна пропозиція – 132.00K USD

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