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Ціна Comtech Gold (CGO)

USD

Графік ціни Comtech Gold (CGO) в реальному часі

$84.3
$84.3$84.3
0.00%(1D)

Сьогоднішня ціна Comtech Gold (CGO)

Поточна ціна Comtech Gold (CGO) сьогодні становить 84.3 USD з ринковою капіталізацією $ 11.13M USD. Ціна CGO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Comtech Gold:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 332.88K USD
- зміна ціни Comtech Gold протягом дня — +0.07%
- циркуляційна пропозиція – 132.00K USD

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Цінові показники Comtech Gold (CGO) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Comtech Gold до USD становила $ +0.061365.
За останні 30 днів зміна ціни Comtech Gold до USD становила $ -0.8188733400.
За останні 60 днів зміна ціни Comtech Gold до USD становила $ -3.3608639700.
За останні 90 днів зміна ціни Comtech Gold до USD становила $ -0.77464682210244.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.061365+0.07%
30 днів$ -0.8188733400-0.97%
60 днів$ -3.3608639700-3.98%
90 днів$ -0.77464682210244-0.91%

Аналіз цін Comtech Gold (CGO)

Останній аналіз цін Comtech Gold: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 83.96
$ 83.96$ 83.96

$ 84.94
$ 84.94$ 84.94

$ 90.19
$ 90.19$ 90.19

+0.12%

+0.07%

+0.92%

Ринкова інформація Comtech Gold (CGO)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 11.13M
$ 11.13M$ 11.13M

$ 332.88K
$ 332.88K$ 332.88K

132.00K
132.00K 132.00K

Що таке Comtech Gold ( CGO)

ComTech follows 100% Shariah guidelines making it the first token of its kind. Each token is backed by a piece of gold that carries its own audit trail of its transactions. One CGO represents one pure gram of gold. Fully backed, redeemable, and regulated. There is no investment-grade gold product that is both easy to own and easy to trade. Physical gold is hard to store and transport. Gold futures are easy to trade but don't give you ownership of the underlying commodity. ComTech solves this problem by providing a 100% gold-backed cryptocurrency.

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Ресурс Comtech Gold (CGO)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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