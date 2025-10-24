Актуальна ціна Compound USDC сьогодні становить 0,02524526 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни CUSDC до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни CUSDC на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Compound USDC сьогодні становить 0,02524526 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни CUSDC до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни CUSDC на MEXC вже зараз.

Докладніше про CUSDC

Інформація про ціну CUSDC

Офіційний вебсайт CUSDC

Токеноміка CUSDC

Прогноз ціни CUSDC

Ціна Compound USDC (CUSDC)

Актуальна ціна 1 CUSDC до USD:

$0,02524674
$0,02524674
0,00%1D
USD
Графік ціни Compound USDC (CUSDC) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:42:52 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Compound USDC (CUSDC) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,02520444
$ 0,02520444
Мін. за 24 год
$ 0,02526108
$ 0,02526108
Макс. за 24 год

$ 0,02520444
$ 0,02520444

$ 0,02526108
$ 0,02526108

$ 0,220912
$ 0,220912

$ 0,00620705
$ 0,00620705

-0,05%

+0,00%

+0,04%

+0,04%

Актуальна ціна Compound USDC (CUSDC) становить $0,02524526. За останні 24 години CUSDC торгувався між мінімумом у $ 0,02520444 і максимумом у $ 0,02526108, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CUSDC становить $ 0,220912, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00620705.

Що стосується короткострокових результатів, то CUSDC змінився на -0,05% за останню годину, +0,00% за 24 години та на +0,04% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Compound USDC (CUSDC)

$ 31,74M
$ 31,74M

--
----

$ 31,74M
$ 31,74M

1,26B
1,26B

1 257 452 959,861818
1 257 452 959,861818

Поточна ринкова капіталізація Compound USDC — $ 31,74M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CUSDC — 1,26B, зі загальною пропозицією 1257452959.861818. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 31,74M.

Історія ціни Compound USDC (CUSDC) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Compound USDC до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Compound USDC до USD становила $ +0,0000349217.
За останні 60 днів зміна ціни Compound USDC до USD становила $ +0,0000867401.
За останні 90 днів зміна ціни Compound USDC до USD становила $ +0,000197390448343276.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+0,00%
30 днів$ +0,0000349217+0,14%
60 днів$ +0,0000867401+0,34%
90 днів$ +0,000197390448343276+0,79%

Що таке Compound USDC (CUSDC)

Compound is an open-source, autonomous protocol built for developers, to unlock a universe of new financial applications. Interest and borrowing, for the open financial system.

Ресурс Compound USDC (CUSDC)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Compound USDC (USD)

Скільки коштуватиме Compound USDC (CUSDC) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Compound USDC (CUSDC) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Compound USDC.

Перегляньте прогноз ціни Compound USDC вже зараз!

CUSDC до місцевих валют

Токеноміка Compound USDC (CUSDC)

Розуміння токеноміки Compound USDC (CUSDC) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена CUSDC зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Compound USDC (CUSDC)

Скільки сьогодні коштує Compound USDC (CUSDC)?
Актуальна ціна CUSDC у USD становить 0,02524526 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна CUSDC до USD?
Поточна ціна CUSDC до USD — $ 0,02524526. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Compound USDC?
Ринкова капіталізація CUSDC — $ 31,74M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція CUSDC?
Циркуляційна пропозиція CUSDC — 1,26B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) CUSDC?
CUSDC досяг історичної максимальної ціни у 0,220912 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) CUSDC?
Історична мінімальна ціна CUSDC становила 0,00620705 USD.
Який обсяг торгівлі CUSDC?
Актуальний обсяг торгівлі CUSDC за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна CUSDC цього року?
CUSDC може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни CUSDC для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:42:52 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Compound USDC (CUSDC)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

