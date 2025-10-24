Інформація щодо ціни Compound USDC (CUSDC) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,02520444 $ 0,02520444 $ 0,02520444 Мін. за 24 год $ 0,02526108 $ 0,02526108 $ 0,02526108 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,02520444$ 0,02520444 $ 0,02520444 Макс. за 24 год $ 0,02526108$ 0,02526108 $ 0,02526108 Рекордний максимум $ 0,220912$ 0,220912 $ 0,220912 Найнижча ціна $ 0,00620705$ 0,00620705 $ 0,00620705 Зміна ціни (за 1 год) -0,05% Зміна ціни (1 дн.) +0,00% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,04% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,04%

Актуальна ціна Compound USDC (CUSDC) становить $0,02524526. За останні 24 години CUSDC торгувався між мінімумом у $ 0,02520444 і максимумом у $ 0,02526108, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CUSDC становить $ 0,220912, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00620705.

Що стосується короткострокових результатів, то CUSDC змінився на -0,05% за останню годину, +0,00% за 24 години та на +0,04% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Compound USDC (CUSDC)

Ринкова капіталізація $ 31,74M$ 31,74M $ 31,74M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 31,74M$ 31,74M $ 31,74M Циркуляційне постачання 1,26B 1,26B 1,26B Загальна пропозиція 1 257 452 959,861818 1 257 452 959,861818 1 257 452 959,861818

Поточна ринкова капіталізація Compound USDC — $ 31,74M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CUSDC — 1,26B, зі загальною пропозицією 1257452959.861818. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 31,74M.