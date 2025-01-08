Ціна Composite (CMST)
Поточна ціна Composite (CMST) сьогодні становить 0.117352 USD з ринковою капіталізацією $ 35.54K USD. Ціна CMST до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Composite:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 76.05 USD
- зміна ціни Composite протягом дня — -6.22%
- циркуляційна пропозиція – 302.86K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Composite до USD становила $ -0.0077844885142508.
За останні 30 днів зміна ціни Composite до USD становила $ -0.0260204472.
За останні 60 днів зміна ціни Composite до USD становила $ +0.0128275476.
За останні 90 днів зміна ціни Composite до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0077844885142508
|-6.22%
|30 днів
|$ -0.0260204472
|-22.17%
|60 днів
|$ +0.0128275476
|+10.93%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Composite: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.40%
-6.22%
+2.92%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
COMPOSITE - CMST is a collateralized stablecoin for Interchain built on Comdex chain. Inspired mainly by the robust and reliable model built by MakerDao for $DAI stablecoin, $CMST can be minted permissionless-ly as a debt against collateralized CDPs of interchain assets. Composite can be minted on https://harborprotocol.one/home . Users can choose from a wide range of Cosmos ecosystem assets and interchain assets as collateral to mint $CMST. $CMST’s mechanism is designed to be the most reliable model for stablecoins, which is censorship-resistant, permissionless, and decentralized. Composite is a stablecoin designed to be a stable representation of purchasing power and is therefore soft pegged to $1; however, as the global macro landscape develops, that may be subject to change in the future. CMST and Harbor Protocol References Website: https://harborprotocol.one/home Mechanism Docs: https://docs.harborprotocol.one/ Code Audit Report: https://github.com/oak-security/audit-reports/tree/master/Comdex Community Channels: Harbor Protocol on Twitter - https://twitter.com/Harbor_Protocol Composite Money (CMST) on Twitter - https://twitter.com/Composite_Money Composite Money (CMST) Community Chat: https://t.me/Composite_Money Forum: https://forum.comdex.one/ Blog: https://blog.comdex.one
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