Сьогоднішня ціна Composite (CMST)

Поточна ціна Composite (CMST) сьогодні становить 0.117352 USD з ринковою капіталізацією $ 35.54K USD. Ціна CMST до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Composite:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 76.05 USD

- зміна ціни Composite протягом дня — -6.22%

- циркуляційна пропозиція – 302.86K USD

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