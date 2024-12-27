Ціна CoinCreate (CREA)
Поточна ціна CoinCreate (CREA) сьогодні становить 0.01672073 USD з ринковою капіталізацією $ 1.67M USD. Ціна CREA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CoinCreate:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.46K USD
- зміна ціни CoinCreate протягом дня — -7.11%
- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CoinCreate до USD становила $ -0.0012806252114382.
За останні 30 днів зміна ціни CoinCreate до USD становила $ +0.0409027162.
За останні 60 днів зміна ціни CoinCreate до USD становила $ +0.0160108948.
За останні 90 днів зміна ціни CoinCreate до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0012806252114382
|-7.11%
|30 днів
|$ +0.0409027162
|+244.62%
|60 днів
|$ +0.0160108948
|+95.75%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CoinCreate: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.19%
-7.11%
-20.41%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CoinCreate offers a complete suite of tools for deploying tokens, staking contracts, vesting contracts, governance systems, NFT collections, and more - all from a single platform. Say goodbye to multiple fragmented services and manage everything in one place. Key Features • Over 9 contract types • Available on 8+ chains and counting • User friendly UI/UX dashboard • OpenZeppelin security • Fully customizable contracts • Cross-chain compatability Key Benefits • Reduced contract development costs • Reduced development time • Access to secure templates • Rapid market entry • Easy-to-use Target Audience • Web3 projects (existing & new) • Businesses • Average blockchain user • Artists Launchpad & KYC Audits • Launch partner: PROOF PLATFORM • KYC and Audit Partner : ASSURE DEFI
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