Сьогоднішня ціна CoinCreate (CREA)

Поточна ціна CoinCreate (CREA) сьогодні становить 0.01672073 USD з ринковою капіталізацією $ 1.67M USD. Ціна CREA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CoinCreate:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.46K USD

- зміна ціни CoinCreate протягом дня — -7.11%

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

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