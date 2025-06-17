Ціна Codec Flow (CODEC)
Поточна ціна Codec Flow (CODEC) сьогодні становить 0,0023145 USD з ринковою капіталізацією $ 2,32M USD. Ціна CODEC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Codec Flow:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Codec Flow протягом дня — +2,57%
- циркуляційна пропозиція – 999,91M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Codec Flow до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Codec Flow до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Codec Flow до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Codec Flow до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2,57%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Codec Flow: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1,21%
+2,57%
-9,75%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CodecFlow is an on-demand cloud desktop platform for AI agents, powered by MCP and TEE. It lets agents run tasks like automating legacy apps, trading, or managing online stores with full OS-level access. Developers can launch Windows, macOS, or Linux machines instantly via API. It supports secure data sharing, works with any AI model, and offers clean SDKs and a robust API for full control. CodecFlow also ensures safe execution through secure, isolated environments, making it ideal for complex and sensitive workflows.
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