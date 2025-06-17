Сьогоднішня ціна Codec Flow (CODEC)

Поточна ціна Codec Flow (CODEC) сьогодні становить 0,0023145 USD з ринковою капіталізацією $ 2,32M USD. Ціна CODEC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Codec Flow:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Codec Flow протягом дня — +2,57%

- циркуляційна пропозиція – 999,91M USD

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