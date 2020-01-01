Токеноміка Codec Flow (CODEC) Дізнайтеся ключову інформацію про Codec Flow (CODEC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Codec Flow (CODEC) CodecFlow is an on-demand cloud desktop platform for AI agents, powered by MCP and TEE. It lets agents run tasks like automating legacy apps, trading, or managing online stores with full OS-level access. Developers can launch Windows, macOS, or Linux machines instantly via API. It supports secure data sharing, works with any AI model, and offers clean SDKs and a robust API for full control. CodecFlow also ensures safe execution through secure, isolated environments, making it ideal for complex and sensitive workflows. Офіційний вебсайт: https://codecflow.ai/ Whitepaper: https://docs.codecflow.ai/ Купити CODEC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Codec Flow (CODEC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Codec Flow (CODEC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 5,97M $ 5,97M $ 5,97M Загальна пропозиція: $ 999,90M $ 999,90M $ 999,90M Циркуляційна пропозиція: $ 999,90M $ 999,90M $ 999,90M FDV (повністю розведена вартість): $ 5,97M $ 5,97M $ 5,97M Історичний максимум: $ 0,00600607 $ 0,00600607 $ 0,00600607 Історичний мінімум: $ 0,00136243 $ 0,00136243 $ 0,00136243 Поточна ціна: $ 0,00593937 $ 0,00593937 $ 0,00593937 Дізнайтеся більше про ціну Codec Flow (CODEC)

Токеноміка Codec Flow (CODEC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Codec Flow (CODEC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CODEC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CODEC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CODEC, досліджуйте ціну токена CODEC в реальному часі!

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