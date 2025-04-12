Сьогоднішня ціна cloudyheart (CLOUDY)

Поточна ціна cloudyheart (CLOUDY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 871.98K USD. Ціна CLOUDY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності cloudyheart:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни cloudyheart протягом дня — +4.78%

- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD

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