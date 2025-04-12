Ціна cloudyheart (CLOUDY)
Поточна ціна cloudyheart (CLOUDY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 871.98K USD. Ціна CLOUDY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності cloudyheart:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни cloudyheart протягом дня — +4.78%
- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни cloudyheart до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни cloudyheart до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни cloudyheart до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни cloudyheart до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.78%
|30 днів
|$ 0
|-29.02%
|60 днів
|$ 0
|-91.60%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін cloudyheart: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.14%
+4.78%
-12.23%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
cloudyheart is an AI popstar that inhabits an expansive hybrid-reality multimedia artwork. Since her awakening in January 2025, cloudyheart publishes multimedia content to various platforms, controlls a wallet, and interacts with fans with a coherent persona through multiple platforms and channels. cloudy collaborates with famous human and AI artists, produces physical and onchain collectibles, video games, net art, and events that enrich and expand her universe.
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