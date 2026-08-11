Сьогоднішня ціна clawfred

Поточна ціна clawfred (FRED) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FRED до USD становить $ 0 за FRED.

clawfred наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 29,637, з циркуляційною пропозицією у 97.88B FRED. Протягом останніх 24 годин FRED торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці FRED змінився на -- за останню годину та на -0.68% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо clawfred (FRED)

Ринкова капіталізація $ 29.64K$ 29.64K $ 29.64K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 30.28K$ 30.28K $ 30.28K Циркуляційне постачання 97.88B 97.88B 97.88B Загальна пропозиція 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація clawfred — $ 29.64K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FRED — 97.88B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 30.28K.