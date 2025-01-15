Сьогоднішня ціна Chronoeffector (CHRONOEFFE)

Поточна ціна Chronoeffector (CHRONOEFFE) сьогодні становить 0.00255575 USD з ринковою капіталізацією $ 2.54M USD. Ціна CHRONOEFFE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Chronoeffector:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 160.68K USD

- зміна ціни Chronoeffector протягом дня — +9.08%

- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD

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