Ціна Chronoeffector (CHRONOEFFE)
Поточна ціна Chronoeffector (CHRONOEFFE) сьогодні становить 0.00255575 USD з ринковою капіталізацією $ 2.54M USD. Ціна CHRONOEFFE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Chronoeffector:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 160.68K USD
- зміна ціни Chronoeffector протягом дня — +9.08%
- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Chronoeffector до USD становила $ +0.0002127.
За останні 30 днів зміна ціни Chronoeffector до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Chronoeffector до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Chronoeffector до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0002127
|+9.08%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Chronoeffector: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+6.26%
+9.08%
-0.33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Chronoeffector was a coined term from a famous Crypto Influencer called Terminal of Truth. It is an utility token for solana Blockchain , basically , It is an AI agent that does technical analysis powered by Ai , it is both available on X and telegram , you can just tag the bot with the corresponding ticker and it will make an analysis for you , it can also advise you for potential trades . The bot is already available to use , the team is actually working on a trading bot all powered by AI.
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