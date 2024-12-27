Ціна CHIPI (CHIPI)
Поточна ціна CHIPI (CHIPI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 233.67K USD. Ціна CHIPI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CHIPI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 42.77 USD
- зміна ціни CHIPI протягом дня — +3.18%
- циркуляційна пропозиція – 999.69M USD
Отримуйте оновлення цін CHIPI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CHIPI.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CHIPI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CHIPI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CHIPI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CHIPI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.18%
|30 днів
|$ 0
|-42.14%
|60 днів
|$ 0
|-47.55%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CHIPI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.18%
+3.18%
+1.33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Chipi Chipi Chapa Chapa is a memorable chorus from the song "Dubidubidu" by Christell, which achieved meme popularity online in late 2023 after a Boykisser animation using it went viral. In December 2023, the chorus achieved viral popularity on TikTok as it was combined with videos of animals dancing.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 CHIPI до AUD
A$--
|1 CHIPI до GBP
￡--
|1 CHIPI до EUR
€--
|1 CHIPI до USD
$--
|1 CHIPI до MYR
RM--
|1 CHIPI до TRY
₺--
|1 CHIPI до JPY
¥--
|1 CHIPI до RUB
₽--
|1 CHIPI до INR
₹--
|1 CHIPI до IDR
Rp--
|1 CHIPI до PHP
₱--
|1 CHIPI до EGP
￡E.--
|1 CHIPI до BRL
R$--
|1 CHIPI до CAD
C$--
|1 CHIPI до BDT
৳--
|1 CHIPI до NGN
₦--
|1 CHIPI до UAH
₴--
|1 CHIPI до VES
Bs--
|1 CHIPI до PKR
Rs--
|1 CHIPI до KZT
₸--
|1 CHIPI до THB
฿--
|1 CHIPI до TWD
NT$--
|1 CHIPI до CHF
Fr--
|1 CHIPI до HKD
HK$--
|1 CHIPI до MAD
.د.م--