Ціна Cheese (CHEESE)
Поточна ціна Cheese (CHEESE) сьогодні становить 0.00249435 USD з ринковою капіталізацією $ 2.47M USD. Ціна CHEESE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cheese:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.14K USD
- зміна ціни Cheese протягом дня — -7.91%
- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cheese до USD становила $ -0.000214351991307514.
За останні 30 днів зміна ціни Cheese до USD становила $ -0.0015333228.
За останні 60 днів зміна ціни Cheese до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Cheese до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000214351991307514
|-7.91%
|30 днів
|$ -0.0015333228
|-61.47%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Cheese: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.18%
-7.91%
+69.07%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Cheese is a meme coin of a mouse inspired by Pepe the frog. "Cheesed to meet you" is a comical phrase commonly associated with this meme. The first known appearance of the phrase "cheesed to meet you" paired with the Pepe Mouse appeared in August 2019 on 4chan. Cheese is the first SOL meme coin originating from the 4chan board /biz/. Other successful projects originating from there include: Apu Apustaja, Mumu the bull and Bobo the bear.
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