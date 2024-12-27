Сьогоднішня ціна Cheese (CHEESE)

Поточна ціна Cheese (CHEESE) сьогодні становить 0.00249435 USD з ринковою капіталізацією $ 2.47M USD. Ціна CHEESE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cheese:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.14K USD

- зміна ціни Cheese протягом дня — -7.91%

- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD

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