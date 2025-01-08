Ціна Chedda (CHEDDA)
Поточна ціна Chedda (CHEDDA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 503.94K USD. Ціна CHEDDA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Chedda:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.70K USD
- зміна ціни Chedda протягом дня — -3.48%
- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Chedda до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Chedda до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Chedda до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Chedda до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.48%
|30 днів
|$ 0
|-42.52%
|60 днів
|$ 0
|-92.52%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Chedda: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.26%
-3.48%
-1.93%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Chedda Sol is the relaunch of the original Meme Chedda Token, that started the "cheese meta" on the Ethereum Network. Chedda Sol is the evolutionary next step in the world of decentralized finance (DeFi), built on the high-performance Solana blockchain. Inspired by the groundbreaking Meme Chedda Token, Chedda Sol brings the "cheese meta" phenomenon to the Solana network with enhanced speed, scalability, and low transaction fees. As a community-driven project, Chedda Sol aims to revolutionize the DeFi landscape by offering innovative features such as yield farming, decentralized exchanges, and NFT integration, all powered by Solana's lightning-fast transactions. With a focus on accessibility and inclusivity, Chedda Sol empowers users to participate in the decentralized economy while enjoying the fun and excitement of the cheese-themed ecosystem.
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