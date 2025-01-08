Сьогоднішня ціна Chedda (CHEDDA)

Поточна ціна Chedda (CHEDDA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 503.94K USD. Ціна CHEDDA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Chedda:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.70K USD

- зміна ціни Chedda протягом дня — -3.48%

- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD

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