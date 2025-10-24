Інформація щодо ціни chatr (CHATR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,07% Зміна ціни (1 дн.) +4,93% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,79% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,79%

Актуальна ціна chatr (CHATR) становить --. За останні 24 години CHATR торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CHATR становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то CHATR змінився на +0,07% за останню годину, +4,93% за 24 години та на -0,79% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо chatr (CHATR)

Ринкова капіталізація $ 66,20K$ 66,20K $ 66,20K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 66,20K$ 66,20K $ 66,20K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998

Поточна ринкова капіталізація chatr — $ 66,20K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CHATR — 100,00B, зі загальною пропозицією 99999999999.99998. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 66,20K.