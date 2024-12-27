Сьогоднішня ціна Charli3 (C3)

Поточна ціна Charli3 (C3) сьогодні становить 0.075003 USD з ринковою капіталізацією $ 1.61M USD. Ціна C3 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Charli3:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 585.14 USD

- зміна ціни Charli3 протягом дня — -5.88%

- циркуляційна пропозиція – 21.42M USD

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