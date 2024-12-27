Ціна Charli3 (C3)
Поточна ціна Charli3 (C3) сьогодні становить 0.075003 USD з ринковою капіталізацією $ 1.61M USD. Ціна C3 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Charli3:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 585.14 USD
- зміна ціни Charli3 протягом дня — -5.88%
- циркуляційна пропозиція – 21.42M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Charli3 до USD становила $ -0.00469026554980585.
За останні 30 днів зміна ціни Charli3 до USD становила $ -0.0346439382.
За останні 60 днів зміна ціни Charli3 до USD становила $ +0.0582322241.
За останні 90 днів зміна ціни Charli3 до USD становила $ +0.0141712315016444.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00469026554980585
|-5.88%
|30 днів
|$ -0.0346439382
|-46.19%
|60 днів
|$ +0.0582322241
|+77.64%
|90 днів
|$ +0.0141712315016444
|+23.30%
Останній аналіз цін Charli3: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.40%
-5.88%
+13.83%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Charli3 is the first decentralized oracle being built on Cardano. This allows Charli3 to have all the benefits of existing successful oracle protocols, while having the flexibility of a much more agile blockchain backbone. Charli3 finds a niche within the Cardano ecosystem. By being native to Cardano’s blockchain, it will have the lowest barrier to entry for functioning as the standard decentralized oracle of all Cardano based projects. The added benefit of being on Cardano’s blockchain includes agility of the network, and being in a low transaction fee environment. While these advantages may seem subtle, the growth of any decentralized oracle relies on it’s adoption. Charli3 will be the clear choice for any project building on the Cardano Blockchain.
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