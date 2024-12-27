Сьогоднішня ціна ChainNet (CNET)

Поточна ціна ChainNet (CNET) сьогодні становить 0.01049554 USD з ринковою капіталізацією $ 1.05M USD. Ціна CNET до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ChainNet:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.42K USD

- зміна ціни ChainNet протягом дня — -10.44%

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

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