Сьогоднішня ціна cETH (CETH)

Поточна ціна cETH (CETH) сьогодні становить 68.77 USD з ринковою капіталізацією $ 210.65M USD. Ціна CETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності cETH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 563.26 USD

- зміна ціни cETH протягом дня — +1.38%

- циркуляційна пропозиція – 3.07M USD

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