Сьогоднішня ціна Centaur (CNTR)

Поточна ціна Centaur (CNTR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 54.77K USD. Ціна CNTR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Centaur:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.46 USD

- зміна ціни Centaur протягом дня — -9.85%

- циркуляційна пропозиція – 1.82B USD

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