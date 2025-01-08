Ціна Centaur (CNTR)
Поточна ціна Centaur (CNTR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 54.77K USD. Ціна CNTR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Centaur:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.46 USD
- зміна ціни Centaur протягом дня — -9.85%
- циркуляційна пропозиція – 1.82B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Centaur до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Centaur до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Centaur до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Centaur до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.85%
|30 днів
|$ 0
|-27.93%
|60 днів
|$ 0
|+17.86%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Centaur: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.11%
-9.85%
+4.49%
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