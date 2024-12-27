Ціна cBAT (CBAT)
Поточна ціна cBAT (CBAT) сьогодні становить 0.00522464 USD з ринковою капіталізацією $ 35.06M USD. Ціна CBAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності cBAT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни cBAT протягом дня — +4.00%
- циркуляційна пропозиція – 6.77B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни cBAT до USD становила $ +0.0002011.
За останні 30 днів зміна ціни cBAT до USD становила $ -0.0005754742.
За останні 60 днів зміна ціни cBAT до USD становила $ +0.0027877095.
За останні 90 днів зміна ціни cBAT до USD становила $ +0.0012639819673327815.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0002011
|+4.00%
|30 днів
|$ -0.0005754742
|-11.01%
|60 днів
|$ +0.0027877095
|+53.36%
|90 днів
|$ +0.0012639819673327815
|+31.91%
Останній аналіз цін cBAT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.14%
+4.00%
+17.60%
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