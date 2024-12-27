Сьогоднішня ціна cBAT (CBAT)

Поточна ціна cBAT (CBAT) сьогодні становить 0.00522464 USD з ринковою капіталізацією $ 35.06M USD. Ціна CBAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності cBAT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни cBAT протягом дня — +4.00%

- циркуляційна пропозиція – 6.77B USD

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