Інформація щодо ціни CatSlap (SLAP) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,01007296$ 0,01007296 $ 0,01007296 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,97% Зміна ціни (1 дн.) +3,38% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,10% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,10%

Актуальна ціна CatSlap (SLAP) становить --. За останні 24 години SLAP торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SLAP становить $ 0,01007296, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то SLAP змінився на +0,97% за останню годину, +3,38% за 24 години та на -1,10% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо CatSlap (SLAP)

Ринкова капіталізація $ 2,02M$ 2,02M $ 2,02M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 3,85M$ 3,85M $ 3,85M Циркуляційне постачання 3,95B 3,95B 3,95B Загальна пропозиція 7 547 128 957,623448 7 547 128 957,623448 7 547 128 957,623448

Поточна ринкова капіталізація CatSlap — $ 2,02M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SLAP — 3,95B, зі загальною пропозицією 7547128957.623448. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3,85M.