Інформація щодо ціни CATS (CATS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 Мін. за 24 год $ 0 Макс. за 24 год Рекордний максимум $ 0 Найнижча ціна $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0.28% Зміна ціни (1 дн.) +0.06% Зміна ціни (за 7 дн.) -2.37%

Актуальна ціна CATS (CATS) становить --. За останні 24 години CATS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CATS становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то CATS змінився на -0.28% за останню годину, +0.06% за 24 години та на -2.37% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо CATS (CATS)

Ринкова капіталізація $ 554.67K Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 554.67K Циркуляційне постачання 600.00B Загальна пропозиція 600,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація CATS — $ 554.67K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CATS — 600.00B, зі загальною пропозицією 600000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 554.67K.