Ціна Catfish (CATFISH)
Поточна ціна Catfish (CATFISH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 72.09K USD. Ціна CATFISH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Catfish:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 103.24 USD
- зміна ціни Catfish протягом дня — -6.43%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Catfish до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Catfish до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Catfish до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Catfish до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.43%
|30 днів
|$ 0
|-15.48%
|60 днів
|$ 0
|-44.80%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Catfish: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.43%
-6.43%
+5.67%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Introducing "I'LL BE YOUR LAST CATFISH TONIGHT" ($CATFISH), a unique and refreshing cryptocurrency that defies the norms of meme coins. In a crypto space saturated with misleading projects, $CATFISH embraces the unexpected in a positive way. Unlike the typical catfish that deceives, this coin thrives on transparency and authenticity. It stands out as a beacon of truth, weathering market fluctuations and false promises to emerge as the last one standing. In a world of fake hype and dubious developers, $CATFISH challenges the status quo, proving that sometimes, embracing the unexpected can lead to genuine treasure. The project is committed to enduring the storms of the crypto market and providing a real and lasting value proposition. $CATFISH's tokenomics further emphasize its commitment to transparency and community trust. With a total supply of 1 billion tokens, the project implements a 0% tax on transactions, LP (liquidity pool) is burned, and minting is revoked. The team has taken concrete steps to ensure the longevity and stability of the project, with 20 SOL (Solana) allocated to the LP. The performance metrics displayed on the Telegram channel showcase impressive percentage gains, emphasizing the coin's potential to provide unexpected returns. $CATFISH is more than just a meme coin; it's a symbol of resilience, truth, and the joy of the unexpected in the ever-evolving world of cryptocurrencies.
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