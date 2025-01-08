Сьогоднішня ціна Catfish (CATFISH)

Поточна ціна Catfish (CATFISH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 72.09K USD. Ціна CATFISH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Catfish:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 103.24 USD

- зміна ціни Catfish протягом дня — -6.43%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

Отримуйте оновлення цін CATFISH до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CATFISH.