Ціна Caprisun (CSUN)
Поточна ціна Caprisun (CSUN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 22.09K USD. Ціна CSUN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Caprisun:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.79 USD
- зміна ціни Caprisun протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Caprisun до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Caprisun до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Caprisun до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Caprisun до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-17.85%
|60 днів
|$ 0
|+12.06%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Caprisun: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+44.97%
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