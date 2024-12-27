Сьогоднішня ціна BUSD (BUSD)

Поточна ціна BUSD (BUSD) сьогодні становить 0.997574 USD з ринковою капіталізацією $ 68.04M USD. Ціна BUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BUSD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.38K USD

- зміна ціни BUSD протягом дня — +2.05%

- циркуляційна пропозиція – 68.22M USD

Отримуйте оновлення цін BUSD до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BUSD.