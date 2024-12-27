Ціна BUSD (BUSD)
Поточна ціна BUSD (BUSD) сьогодні становить 0.997574 USD з ринковою капіталізацією $ 68.04M USD. Ціна BUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BUSD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.38K USD
- зміна ціни BUSD протягом дня — +2.05%
- циркуляційна пропозиція – 68.22M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BUSD до USD становила $ +0.02007255.
За останні 30 днів зміна ціни BUSD до USD становила $ +0.0002598680.
За останні 60 днів зміна ціни BUSD до USD становила $ +0.0033103495.
За останні 90 днів зміна ціни BUSD до USD становила $ +0.0384128904945686.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.02007255
|+2.05%
|30 днів
|$ +0.0002598680
|+0.03%
|60 днів
|$ +0.0033103495
|+0.33%
|90 днів
|$ +0.0384128904945686
|+4.00%
Останній аналіз цін BUSD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.93%
+2.05%
+0.99%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Binance USD (BUSD) is a stable coin pegged to USD that has received approval from the New York State Department of Financial Services (NYDFS). BUSD will be available for direct purchase and redemption at a rate of 1 BUSD = 1 USD.
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