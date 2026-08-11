Сьогоднішня ціна BuilderScout

Поточна ціна BuilderScout (SCOUT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2,06% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SCOUT до USD становить $ 0 за SCOUT.

BuilderScout наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 29 938, з циркуляційною пропозицією у 100,00B SCOUT. Протягом останніх 24 годин SCOUT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SCOUT змінився на -- за останню годину та на -5,52% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо BuilderScout (SCOUT)

Ринкова капіталізація $ 29,94K$ 29,94K $ 29,94K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 29,94K$ 29,94K $ 29,94K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація BuilderScout — $ 29,94K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SCOUT — 100,00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 29,94K.