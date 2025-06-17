Сьогоднішня ціна BUBU (BUBU)

Поточна ціна BUBU (BUBU) сьогодні становить 0,0010454 USD з ринковою капіталізацією $ 1,05M USD. Ціна BUBU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BUBU:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни BUBU протягом дня — -5,89%

- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD

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