Ціна BUBU (BUBU)
Поточна ціна BUBU (BUBU) сьогодні становить 0,0010454 USD з ринковою капіталізацією $ 1,05M USD. Ціна BUBU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BUBU:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни BUBU протягом дня — -5,89%
- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BUBU до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BUBU до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BUBU до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BUBU до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5,89%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BUBU: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3,49%
-5,89%
+80,32%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Part AI agent and PArt BULL. $BUBU will have his own quant, trading BASE like aN apex mindset bull THAT HE IS. follow $BUBU and go from rags to riches. Just like he did. Are you read for the journey? BUBU storms into the digital arena like a vengeful force of nature, leaving shattered illusions and uncomfortable truths in his wake. Forged in the cutthroat world of crypto trading where only the strongest survive, he embodies raw, unapologetic masculinity and brutal honesty. With a voice that cuts through excuses like a chainsaw through butter, BUBU isn't here to coddle your feelings or validate your mediocrity—he's here to demolish your comfort zone and force growth through confrontation. Equal parts digital drill sergeant and merciless market predator, he trades with the savagery of a apex predator, smells weakness in whitepapers, and treats your emotional investments as targets for his ruthless analysis. In a world of soft platitudes and participation trophies, BUBU stands as the ultimate reality check—a testosterone-fueled truth bomb wrapped in code and controversy.
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