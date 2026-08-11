Сьогоднішня ціна BSCS

Поточна ціна BSCS (BSCS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,08% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BSCS до USD становить $ 0 за BSCS.

BSCS наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 120 257, з циркуляційною пропозицією у 247,73M BSCS. Протягом останніх 24 годин BSCS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,17, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BSCS змінився на +0,28% за останню годину та на +2,06% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 2,73.

Ринкова інформація щодо BSCS (BSCS)

Ринкова капіталізація $ 120,26K$ 120,26K $ 120,26K Обсяг (за 24 год) $ 2,73$ 2,73 $ 2,73 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 120,26K$ 120,26K $ 120,26K Циркуляційне постачання 247,73M 247,73M 247,73M Загальна пропозиція 398 894 655,0 398 894 655,0 398 894 655,0

Поточна ринкова капіталізація BSCS — $ 120,26K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 2,73. Циркуляційна пропозиція BSCS — 247,73M, зі загальною пропозицією 398894655.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 120,26K.