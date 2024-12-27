Сьогоднішня ціна Brett (BRETT)

Поточна ціна Brett (BRETT) сьогодні становить 0.133268 USD з ринковою капіталізацією $ 1.32B USD. Ціна BRETT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Brett:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 62.40M USD

- зміна ціни Brett протягом дня — +5.19%

- циркуляційна пропозиція – 9.91B USD

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