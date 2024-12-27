Сьогоднішня ціна Bread (BRD)

Поточна ціна Bread (BRD) сьогодні становить 0.01236433 USD з ринковою капіталізацією $ 1.06M USD. Ціна BRD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bread:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 716.79 USD

- зміна ціни Bread протягом дня — -10.81%

- циркуляційна пропозиція – 85.78M USD

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