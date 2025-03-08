Сьогоднішня ціна Brat (BRAT)

Поточна ціна Brat (BRAT) сьогодні становить 0.00711056 USD з ринковою капіталізацією $ 7.11M USD. Ціна BRAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Brat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 174.21K USD

- зміна ціни Brat протягом дня — -0.59%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

Отримуйте оновлення цін BRAT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BRAT.