Ціна Brat (BRAT)
Поточна ціна Brat (BRAT) сьогодні становить 0.00711056 USD з ринковою капіталізацією $ 7.11M USD. Ціна BRAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Brat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 174.21K USD
- зміна ціни Brat протягом дня — -0.59%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Brat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Brat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Brat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Brat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.59%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Brat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.60%
-0.59%
-18.52%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$BRAT is a BASE memecoin embodying the spirit of rebellion, chaos, and underground domination, driven by a narrative of payback and revolution. With strong community backing, a polished brand, and an upcoming game, $BRAT is positioning itself as the next cult classic on BASE. BRAT is no ordinary lab rat. Heis been through the ringer, experimented on by the biggest, baddest memecoins out there. Their mission? To find that perfect formula that'll send any memecoin flying straight to the moon!
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